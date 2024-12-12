Сотрудники «Владимирпассажиртранса» украсили общественный транспорт перед Новым годом. Если ранее наряжали только троллейбусы, то сейчас решили и автобусы без внимания не оставлять. Об

Сотрудники «Владимирпассажиртранса» украсили общественный транспорт перед Новым годом. Если ранее наряжали только троллейбусы, то сейчас решили и автобусы без внимания не оставлять. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Транспорт украсили снаружи гирляндами, а внутри – мишурой и фигурками. Эта красота уже скоро будет поднимать новогоднее настроение пассажирам. Из поста мэрии в соцсетях Эти яркие средства