Штрафы ПДД в России не увеличивали больше 10 лет.

С 1 января 2025 года штрафы за нарушение ПДД станут больше. Закон об этом 12 декабря приняли в Госдуме. Изменения коснутся и водителей Владимирской области.Депутат Государственнной Думы, представляющий в парламенте регион-33, Алексей Говырин пояснил, что эта непопулярная мера стала необходимой из-за того, что для водителей-лихачей суммы штрафов перестали быть сдерживающим фактором.- Штрафы ведь это не только санкция, наказание, но и сдерживающая мера. Без увеличения сумм штрафы как профилактика нарушений работать не будут, а мы должны защитить людей - пешеходов, пассажиров, водителей, — отметил парламентарий в своем .После Нового года за вождение в пьяном виде нарушители будут платить 45 тыс. руб, за превышение скорости — от 750 до 7,5 тыс. руб, за не пристёгнутый ремень — 1500 руб, а за проезд по обочинам — 2500 руб. Льгота по оплате штрафа напротив станет меньше и составит всего 25%, вместо 50%. Но действовать будет дольше — не 20, а 30 дней.Отметим, что штрафы ПДД в России не увеличивали больше 10 лет. Кроме этого, выросла за последние 5 лет и аварийность на дорогах по всей стране на 85%.