Полицейские Александровского района задержали двоих жителей Карабаново по подозрению в краже медных проводов. Все началось в ноябре, когда 46-летний и 49-летний сообщники заметили на одной из

Полицейские Александровского района задержали двоих жителей Карабаново по подозрению в краже медных проводов. Все началось в ноябре, когда 46-летний и 49-летний сообщники заметили на одной из улиц родного города провисающие провода, которые поселились в их мыслях. Мужчины не смогли выбросить из головы эти соблазнительно свисающие провода и в шести местах срезали кабель, благодаря которому местные