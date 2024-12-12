Александр Маршал стал участником большого юбилейного концерта Таисии Повалий в Кремле. А за кулисами с Народным артистом России встретился корреспондент Дни.ру.

Александр Маршал стал участником большого юбилейного концерта Таисии Повалий в Кремле. А за кулисами с Народным артистом России встретился корреспондент "Дни.ру"."Через пару дней я поеду на Донбасс, – рассказал музыкант. – И встречать Новый год решил в тесном кругу семьи. Это не будет веселье какое-то, нет. Очень хочется, чтобы наступил мир, чтобы пришла победа. А после победы тогда и будем веселиться".Конечно, в новогодние праздники Маршал повидается с сыном Артемом (род. 18 июня 1997 г.), рожденным в третьем браке. "Сын живет отдельно от меня: он уже взрослый, – рассказал Александр. – Снимает квартиру. Я ему помогаю, конечно. В основном деньгами пока. На самом деле он ничего не просит".Наследник Маршала тоже стал музыкантом. Артем Миньков, взявший сценический псевдоним TRILL, считает себя представителем нового поколения русского рэпа.Первые песни он записал в 2017-м, а через три года выпустил дебютный альбом Carpe Diem.Правда, с годами Артем стал делать упор на рок-музыку и заговорил о желании развиваться в стиле поп-панка.В карьеру сына Александр Витальевич не вмешивается и советов не дает."Я для него прежде всего отец, а не артист, и уж точно не звезда, поскольку звезды все на небе, а мы все – люди!" – улыбается исполнитель"У него своя группа, они сейчас пишут альбом и в скором времени начнут работать, – объясняет певец. – В совершенно другом жанре. Они играют музыку, которую я, честно говоря, не понимаю. Сын пишет стихи для своих песен. Бывает, мне показывает их. Я смотрю, что рифма очень странная. А он мне отвечает: "Это не рифма, это созвучие".