На три автомобиля собинского депутата наложен арест, сообщили в Следкоме области. Николай Малышев обвиняется в использовании рабского труда, а также в краже миллиона рублей у участника СВО.

На три автомобиля собинского депутата наложен арест, сообщили в Следкоме области. Николай Малышев обвиняется в использовании рабского труда, а также в краже миллиона рублей у участника СВО. Напомним, «главаря» собинской ОПГ правоохранители арестовали в октябре этого года. Как считает следствие, фигурант и двое его подельников 35 и 37 лет удерживали троих местных жителей силой на