Берегись автомобиля! Мужчина попал под колеса машины прямо на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел еще утром 10 декабря. Однако сейчас в сети появилось видео, на котором

Берегись автомобиля! Мужчина попал под колеса машины прямо на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел еще утром 10 декабря. Однако сейчас в сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП. На записи можно узнать улицу Горького. Пешеход переходил дорогу около дома 65. По информации ГАИ, пострадавшему 58 лет. За рулем иномарки, которая не остановилась у «зебры»,