Самыми популярными темами стали развитие транспорта, доступность жилья, состояние медицины и соцвыплаты.

Количество обращений на ежегодную прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 500 тысяч. Об этом сообщил телеканал "Россия-24".Наиболее популярными темами остаются развитие транспорта, доступность жилья, состояние медицины, социальные выплаты. Кроме того, от россиян поступает много вопросов по качеству водопроводной воды. "К сожалению, люди жалуются на то, что из крана течет ржавая вода. Обращения поступают абсолютно из разных регионов - и Саратовская область, и Новосибирская, Московская область, Карелия", - рассказал руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Саха (Якутия) Дмитрий Паньков в комментарии телеканалу.Прямая линия Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, пройдет 19 декабря в 12:00 по московскому времени.