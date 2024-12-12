Михаилу Шуфутинскому идет 77-й год. Это время, когда здоровье требует особого внимания. Певец рассказал, как поддерживает себя и свой организм.

Михаилу Шуфутинскому идет 77-й год. Это время, когда здоровье требует особого внимания. Певец рассказал, как поддерживает себя и свой организм.Певец уверяет, что ощущает себя гораздо более молодым, чем показывают цифры в паспорте. Он много выступает, снимается, и даст фору многим молодым звездам.А оставаться в строю ему помогают трудолюбие и работоспособность. "Когда ты выходишь на сцену, то забываешь о любой усталости, – уверяет артист. – Хотя случается, что после перелета надо заснуть, потому что завтра будет концерт, после которого надо сесть в поезд и поехать в другой город. А до этого поезда еще надо дойти по снегу или дождю, и в поезде ты не уснешь. Потом надо пару часов поспать в отеле и вскоре идти на саундчек"."С возрастом это все становится сложнее, но когда наступает вечер и приходит время концерта, ты перестаешь про это думать – усталость и недовольство уходят на второй план, – заверяет музыкант. – Сцена лечит и помогает в жизни, потому что ничего другого в жизни у меня нет".Михаил Захарович следит за здоровьем, хотя и без фанатизма. "Я не сижу на диетах, но прежде чем что-то положить в себя, думаю больше, чем раньше, – рассказал музыкант. – Правда, не люблю вареный лук, вареный жир, плавающий в бульоне".