Шокирующие кадры разлетелись по соцсетям. На видео – молодые родители явно в неадекватном состоянии. Судя по их поведению, они находятся под действием наркотиков. Сначала полуголый

Шокирующие кадры разлетелись по соцсетям. На видео – молодые родители явно в неадекватном состоянии. Судя по их поведению, они находятся под действием наркотиков. Сначала полуголый молодой человек зажимает девушку с ребенком в лифте и будто имитирует половой акт. На кадрах отображается сегодняшняя дата – 12 декабря, время – 8:13. Другой ролик – с видеокамеры возле