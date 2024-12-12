Цирковой вагончик, стоящий у дома №8 на Суздальском проспекте во Владимире, загорелся днем 12 декабря. Спасателей вызвали в 11:34, сообщает пресс-служба МЧС области. Причиной происшествия стало

Цирковой вагончик, стоящий у дома №8 на Суздальском проспекте во Владимире, загорелся днем 12 декабря. Спасателей вызвали в 11:34, сообщает пресс-служба МЧС области. Причиной происшествия стало замыкание электропроводки. Пламя распространилось на 3 квадрата, специалисты огонь потушили. Поскольку вагончик стоял отдельно, пожар больше ничему не угрожал. На фото, опубликованном МЧС, видно, что вагончик принадлежит цирку «Корона».