Абонентам «Ростелекома» доступна новая умная колонка VK Капсула Про с голосовым помощником Маруся. С ее помощью можно дистанционно управлять всеми сервисами умного дома «Ростелекома» и

Абонентам «Ростелекома» доступна новая умная колонка VK Капсула Про с голосовым помощником Маруся. С ее помощью можно дистанционно управлять всеми сервисами умного дома «Ростелекома» и развлекательным видеоконтентом онлайн-кинотеатра Wink. Колонка мощностью 65 Вт оснащена большим сенсорным экраном с поддержкой функции multi-touch. На круглый дисплей выводятся часы, прогноз погоды, плеер и данные умного дома, которые поступают