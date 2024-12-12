В 1987 году на экраны советского кинопроката вышла яркая комедия-вестерн Человек с бульвара Капуцинов, созданная под руководством режиссера Аллы Суриковой. Сценарий к фильму написал Эдуард Акопов, который сумел соединить элементы классического вестерна с характерным для советского кино юмором.

В 1987 году на экраны советского кинопроката вышла яркая комедия-вестерн "Человек с бульвара Капуцинов", созданная под руководством режиссера Аллы Суриковой. Сценарий к фильму написал Эдуард Акопов, который сумел соединить элементы классического вестерна с характерным для советского кино юмором.Уникальность сюжета и харизматичные персонажи сделали картину настоящим хитом, завоевавшим сердца зрителей. Фильм привлек внимание благодаря участию известных актеров, среди которых выделялся Андрей Миронов — одна из самых ярких звезд советского театра и кино.Его последний фильм стал не только комедией, но и прощанием с публикой, что добавило особую ностальгическую нотку к просмотру. За год "Человек с бульвара Капуцинов" собрал более 60 миллионов зрителей, что стало настоящим рекордом для того времени.Эта картина остается в памяти многих как символ эпохи, сочетая в себе элементы приключений, романтики и комедии, что делает ее актуальной и по сей день. Попробуйте угадать, кто из героев фильма произнес ту или иную фразу.1. "Если женщина что-то просит, ей надо непременно дать. Иначе она возьмет сама"А) АптекарьБ) Билли КингВ) Одноглазый ковбой Мартин2. "Шли бы вы, бабуся, через улицу в другом месте!"А) Черный ДжекБ) Мистер Джонни ФестВ) Билли Кинг3. "Да я вообще только одним глазком!"А) Черный ДжекБ) Одноглазый ковбой МартинВ) Черный Джек4. "Искусство, Кончита, требует жертв!"А) Мистер Джонни ФестБ) АптекарьВ) Мисс Диана Литтл5. "Пеппи, то, что мы сейчас с тобой увидим... так лучше б мы с тобой не видели!"А) АптекарьБ) Одноглазый ковбой МартинВ) Билли КингПравильные ответы:1. — А) Аптекарь2. — В) Билли Кинг3. — Б) Одноглазый ковбой Мартин4. — В) Мисс Диана Литтл5. — А) Аптекарь