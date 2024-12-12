Этой осенью надзорное ведомство проверило частный пансионат «Вольга» для инвалидов и пожилых людей. Он располагается в здании бывшей психбольницы в селе Ваулово Кольчугинского района.

Этой осенью надзорное ведомство проверило частный пансионат «Вольга» для инвалидов и пожилых людей. Он располагается в здании бывшей психбольницы в селе Ваулово Кольчугинского района. Проверка показала многочисленные нарушения. Так, в приемно-карантинном отделении пансионата не было моечных ванн и баков для дезинфекции посуды, не работала система экстренного вызова персонала в палатах. В женских душевых отсутствовал гигиенический