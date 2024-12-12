Американская норка в Гороховецком районе? И такое бывает. Эту лесную жительницу встретили охотники у реки и непременно решили снять ее на камеру. Норка темным пятнышком помелькала на белом

Американская норка в Гороховецком районе? И такое бывает. Эту лесную жительницу встретили охотники у реки и непременно решили снять ее на камеру. Норка темным пятнышком помелькала на белом снегу, а потом решила уплыть от зрителей. Видео поделились в пресс-службе Госохотинспекции области. А также немного рассказали об американской норке. Этот зверек семейства куньих изначально обитал в