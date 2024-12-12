Так они лишили жителей связи, срезав телефонный и интернет-кабель.

Во Владимирской области полицейские задержали двух жителей Карабаново, подозреваемых в краже медных проводов. Увидев провисающие кабели на одной из улиц, 46-летний и 49-летний мужчины решили их срезать и сдать в пункт приема металла.Так они лишили жителей связи, срезав телефонный и интернет-кабель в шести местах. Ущерб от их действий превысил 100 тысяч рублей, а общий вес украденных проводов составил 26 килограммов. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчин могут посадить на 5 лет.Напомним, ранее мы писали, что