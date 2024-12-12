Предполагается благоустроить тропинку, соединяющую уличную картину с музеем.

В Петушках Владимирской области создают новый туристический маршрут «По местам писателя Венедикта Ерофеева» за 6,5 млн рублей. В настоящее время проходит поиск подрядчика, согласно информации на сайте госзакупок.Летом в городе появился мурал с цитатами из книги «Москва-Петушки», а рядом расположен музей, посвященный автору. Предполагается благоустроить тропинку, соединяющую уличную картину с музеем.Подрядчику предстоит установить малые формы и арт-объекты, заменить освещение и обновить покрытия на брусчатку и плитку. Итоги торгов будут известны до 19 декабря, а завершить работы планируется к 1 июля 2025 года. Напомним, ранее мы писали, что