Общее финансирование на 70% превышает объем средств, выделенных за предыдущие пять лет.

До 2030 года Владимирская область получит 71 миллиард рублей на реализацию нового нацпроекта «Экологическое благополучие». Как сообщили в правительстве, проект стартует 1 января 2025 года и состоит из шести частей, включая «Генеральную уборку» и «Чистый воздух».В рамках направления «Сохранение лесов» планируется оснащение лесохозяйственной и лесопожарной техникой, открытие питомников и модернизация семеноводства. На 2025-2027 годы для реализации проекта уже предусмотрено более 208 миллионов рублей. Общее финансирование на 70% превышает объем средств, выделенных за предыдущие пять лет.Напомним, ранее мы писали, что 27 ФАПов и 4 амбулатории появятся в 2025 году во Владимирской области.