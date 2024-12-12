Владимирская прокуратура возбудила административные дела на застройщика, который включил в договор незаконные условия. По нашей информации, речь идет о компании «Стройкомфорт», которая

Владимирская прокуратура возбудила административные дела на застройщика, который включил в договор незаконные условия. По нашей информации, речь идет о компании «Стройкомфорт», которая возводит клубный дом «На Манежном». Здание стоит на холме между Ерофеевским спуском и улицей Гагарина. Между застройщиком и 9 гражданами заключены договоры участия в долевом строительстве дома по адресу: Манежный тупик, 2. Сотрудники надзорного