Сейчас у него арестовали имущество.

Во Владимирской области идет расследование уголовного дела против депутата Собинского муниципального округа и его сообщников. Об этом рассказали в СУ СК РФ. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и использовании рабского труда с применением насилия.С июля по октябрь 2024 года подозреваемый и его группа обманным путем похитили более 1 миллиона рублей с банковского счета участника специальной военной операции. Также они незаконно удерживали троих мужчин на автомойке депутата, заставляя их работать.В рамках расследования следователи начали процедуры по установлению имущественного положения обвиняемых. Арестованы три автомобиля депутата на сумму не менее 5 миллионов рублей. Допросы свидетелей и другие следственные действия продолжаются.