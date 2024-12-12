Сейчас у него арестовали имущество.
Во Владимирской области идет расследование уголовного дела против депутата Собинского муниципального округа и его сообщников. Об этом рассказали в СУ СК РФ. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и использовании рабского труда с применением насилия.
С июля по октябрь 2024 года подозреваемый и его группа обманным путем похитили более 1 миллиона рублей с банковского счета участника специальной военной операции. Также они незаконно удерживали троих мужчин на автомойке депутата, заставляя их работать.
В рамках расследования следователи начали процедуры по установлению имущественного положения обвиняемых. Арестованы три автомобиля депутата на сумму не менее 5 миллионов рублей. Допросы свидетелей и другие следственные действия продолжаются.