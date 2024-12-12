В городской администрации утверждают, что спортивная общественность и жители Владимира «за» внесение изменений в Генеральный план. Как сообщают в мэрии, на сегодняшний день прошло уже 3

В городской администрации утверждают, что спортивная общественность и жители Владимира «за» внесение изменений в Генеральный план. Как сообщают в мэрии, на сегодняшний день прошло уже 3 встречи спортсменов и горожан с Дмитрием Наумовым. Первая состоялась 29 ноября в Ледовом комплексе на Московском шоссе, вторая – 10 декабря в управлении архитектуры, а третья – 11 декабря