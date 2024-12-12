Въезд во Владимир со стороны Юрьев-Польского власти собираются расширить. Закупка на выполнение проектно-изыскательских работ появилась на специальном портале. Саму реконструкцию должны

Въезд во Владимир со стороны Юрьев-Польского власти собираются расширить. Закупка на выполнение проектно-изыскательских работ появилась на специальном портале. Саму реконструкцию должны провести в 2026 году, и, к слову, ее предполагают сделать за 85 миллионов рублей. Но перед этим нужен проект. Подрядчика определят уже в этом году, а сдать работу необходимо до 25 октября 2025 года.