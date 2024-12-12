Рафаэль Костомаров, арт-директор цирка «Счастье» Здравствуй, наш любимый зритель! В данный момент наши гастроли заканчиваются в городе Великий Новгород. Уже на следующей неделе наш цирк с

Рафаэль Костомаров, арт-директор цирка «Счастье» Здравствуй, наш любимый зритель! В данный момент наши гастроли заканчиваются в городе Великий Новгород. Уже на следующей неделе наш цирк с красивым и добрым названием «Счастье», а это новогодняя программа, поэтому программа называется «Елка в цирке «Счастье», пребудет на замечательную площадку в ваш прекрасный город Владимир у торгового комплекса «Мегаторг»