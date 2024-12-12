60-летний уроженец Узбекистана, по вине которого умерла женщина, попал под еще одно уголовное дело. Мужчина порвал материалы уголовного дела, наверное, надеясь этим действием облегчить свое
<a href="https://33live.ru/novosti/12-12-2024-vo-vladimire-inostranec-ubivshij-podrugu-poluchiv-shtraf-za-porvannyj-protokol-s-pokazaniyami.html" target="_blank">Во Владимире иностранец, убивший подругу, получив штраф за порванный протокол с показаниями</a> - 60-летний уроженец Узбекистана, по вине которого умерла женщина, попал под еще одно уголовное дело. Мужчина порвал материалы уголовного дела, наверное, надеясь этим действием облегчить свое
[url=https://33live.ru/novosti/12-12-2024-vo-vladimire-inostranec-ubivshij-podrugu-poluchiv-shtraf-za-porvannyj-protokol-s-pokazaniyami.html]Во Владимире иностранец, убивший подругу, получив штраф за порванный протокол с показаниями[/url] - 60-летний уроженец Узбекистана, по вине которого умерла женщина, попал под еще одно уголовное дело. Мужчина порвал материалы уголовного дела, наверное, надеясь этим действием облегчить свое