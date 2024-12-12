60-летний уроженец Узбекистана, по вине которого умерла женщина, попал под еще одно уголовное дело. Мужчина порвал материалы уголовного дела, наверное, надеясь этим действием облегчить свое

60-летний уроженец Узбекистана, по вине которого умерла женщина, попал под еще одно уголовное дело. Мужчина порвал материалы уголовного дела, наверное, надеясь этим действием облегчить свое положение. Но в итоге нарвался на штраф в 70 000 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома области. 5 апреля иностранец сидел в изоляторе временного содержания как обвиняемый в причинении