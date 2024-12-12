Владимирские полицейские задержали 38-летнего ранее судимого жителя Юрьевца. Мужчину подозревают в краже барьерного ограждения трассы. Как сообщают в УМВД области, вес похищенного – 300

Владимирские полицейские задержали 38-летнего ранее судимого жителя Юрьевца. Мужчину подозревают в краже барьерного ограждения трассы. Как сообщают в УМВД области, вес похищенного – 300 килограммов. 5 декабря в полицию обратился сотрудник организации, которая занимается заменой ограждения на участке трассы М-7 «Волга». Мужчина сообщил, что неизвестный украл демонтированную старую конструкцию. Работник пытался самостоятельно задержать вора, но