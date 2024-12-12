10 декабря не стало Заслуженного тренера РСФСР Виктора Прокофьева. Прощание с ним состоится 13 декабря в 12:00 в Храме Архангела Михаила на Студеной горе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии

10 декабря не стало Заслуженного тренера РСФСР Виктора Прокофьева. Прощание с ним состоится 13 декабря в 12:00 в Храме Архангела Михаила на Студеной горе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Именно Виктор Прокофьев тренировал чемпионку Анфису Резцову, умершую в прошлом году. Виктор Михайлович родился в 1936 году. В 1970 году закончил институт физкультуры Смоленска.