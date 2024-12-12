По владимирским соцсетям разлетелось видео, где маленького ребенка катают на багажнике машины. На парковке у гипермаркета «Глобус» довольная девочка сидит на задней части авто, держась за

По владимирским соцсетям разлетелось видео, где маленького ребенка катают на багажнике машины. На парковке у гипермаркета «Глобус» довольная девочка сидит на задней части авто, держась за спойлер. «Мицубиси» дает газу и дрифтует. В комментариях под постом люди забеспокоились – такие развлечения небезопасны. Жители стали отмечать официальные странички правоохранительных ведомств, чтобы они обратили внимание на ситуацию.