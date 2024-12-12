Водитель легковушки, не предоставив преимущество, при развороте.

Утром 11 декабря на Октябрьском проспекте во Владимире произошла авария с участием Lexus и кареты скорой помощи. По информации Госавтоинспекции, инцидент случился в 09:05 у дома №21.Водитель легковушки, не предоставив преимущество, при развороте столкнулся с медицинской ГАЗелью, которая двигалась по встречной полосе с включенными спецсигналами. В результате ДТП пострадала 51-летняя фельдшер, ей рекомендовали амбулаторное лечение.Напомним, ранее мы писали, что