Об увеличении штрафов сообщил депутат Государственной Думы от Владимирской области Алексей Говырин в своем телеграм-канале. Он рассказал, что такой закон был принят сегодня в Госдуме. На

Об увеличении штрафов сообщил депутат Государственной Думы от Владимирской области Алексей Говырин в своем телеграм-канале. Он рассказал, что такой закон был принят сегодня в Госдуме. На решение поднять стоимость штрафов повлиял рост аварийности. За последние 5 лет количество ДТП увеличилось на 85%. При этом штрафы за нарушение правил дорожного движения не повышались вот уже 10