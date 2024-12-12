После внесения представления администрацией пансионата были предприняты меры.

Во Владимирской области в пансионате для пожилых и инвалидов «Вольга» Кольчугино выявлены серьезные нарушения. Подробности уточняет пресс-служба ведомства.Проверка показала, что в учреждении нет моечных ванн и бака для дезинфекции в приемно-карантинном отделении, не функционирует система экстренного вызова персонала, а в душевых не хватает обязательного оборудования. Дезинфекция грязного белья не проводилась, и отсутствуют договоры с организациями на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию.После внесения представления администрацией пансионата были предприняты меры по исправлению ситуации: дополнили оборудование, заключили необходимые контракты, а также восстановили работу системы экстренного вызова. Ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Напомним, ранее мы писали, что