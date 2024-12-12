Они созданы на базе собственной технологической платформы Яндекса, а в текстовый редактор встроена нейросеть YandexGPT 4, которая упрощает работу с текстом. Оба редактора бесплатные и пока доступны в бета-режиме.

Яндекс представил новые онлайн-редакторы текстовых документов и таблиц. Они созданы на базе собственной технологической платформы Яндекса, а в текстовый редактор встроена нейросеть YandexGPT 4, которая упрощает работу с текстом. Оба редактора бесплатные и пока доступны в бета-режиме.За счёт использования решений Яндекса новые редакторы быстрее и производительнее старых. Совместно работать над одним документом теперь могут до 100 пользователей — это пригодится в проектах с большим количеством участников и согласующих.Объёмные файлы также не будут проблемой - редакторы справятся даже с годовым отчётом на 1000 страниц.Работать над документами в текстовом редакторе помогает нейросеть YandexGPT 4. Она может создать текст с нуля — достаточно описать свои пожелания — или отредактировать то, что уже написано: например, исправить ошибки и сделать текст более формальным или, наоборот, более лёгким. Ей также можно поручить сократить длинный документ, оставивтолько самое главное. Все эти действия YandexGPT способна выполнять с текстами как на русском, так и на английском языках.«Мы запустили редакторы в статусе бета-версии, чтобы пользователи могли оценить их производительность и попробовать новый интерфейс. В редакторах недостаёт ряда функций, но мы работаем над тем, чтобы они появились как можно быстрее. Например, возможность комментировать документы станет доступна уже в ближайшем будущем. Пока мы только в начале пути, но переход на собственные разработки Яндекса даёт нам выигрыш в гибкости и производительности, позволяет быстрее внедрять обновления, а также открывает новые возможности для применения нейросетевых технологий дома, на работе и в учёбе», — отмечает Сергей Педченко, руководитель группы технологического развития Яндекс 360.Новые редакторы входят в сервис Документы. Чтобы попробовать бета-версию, нужно зайти в Документы и активировать переключатель «Новый редактор» на верхней панели. Пока новые редакторы доступны только в веб-интерфейсе.В 2025 году Yandex B2B Tech -подразделение Яндекса, отвечающее за технологии для бизнеса - планирует выпустить их десктопную версию. У клиентов Яндекс 360 для бизнеса появится возможность использовать Документы в режиме on-premise — то есть развернуть офисный пакет на собственных серверах. Это пригодится компаниям, в которых действуют особенно строгие политики в сфере безопасности данных.Реклама.