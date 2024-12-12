В контрактах отсутствовали законные требования о согласии застройщика на переуступку.

Прокуратура Владимирской области выявила попытку застройщика ущемить права 9 дольщиков, составив невыгодные для них договоры. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.В контрактах отсутствовали законные требования о согласии застройщика на переуступку права требования, а также усложнялся порядок подачи претензий. Вместе с тем, договоры исключали возможность обжалования действий застройщика в суде до получения ответа на претензию. В результате руководитель компании был привлечен к административной ответственности, а договоры должны быть переделаны.Напомним, ранее мы писали, что