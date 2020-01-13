Певица Елка показала поклонникам фото с отдыха. Сейчас знаменитость находится на острове Бали вместе с подругами.

Певица Елка показала поклонникам фото с отдыха. Сейчас знаменитость находится на острове Бали вместе с подругами.В кадре артистка позирует вместе со стилистом Анной Савельевой. Певица одета в свободное черное платье и кроссовки. Ее подруга выбрала для фото черный купальник в белый горошек и легкую белую накидку до щиколоток. Обе знаменитости дополнили образ солнцезащитными очками. На снимке Елка обнимает приятельницу за ногу."Хохочем тут до разрыва шаблонов. Нас четыре штуки, живем на отшибе в деревне, купаемся в своем маленьком басике (бассейне – прим.ред.) голенькие, едим то, что раздобудем на рынке и приготовим. Иногда выбираемся в туристические места, но только для того, чтобы убежать обратно в свои джунгли. Третий день отпуска, по ощущениям месяц минимум", – поделилась своим восторгом певица.Как сообщает издание , артистка расписала, чем занимаются ее подруги. Анна готовит для всех вкусные завтраки. Евгения с Мартой любят рисовать. Сама Елка, по собственному признанию, поет и кормит комаров.Исполнительница попросила всех своих поклонников порадоваться за нее. Некоторые поинтересовались, почему звезда отечественного шоу-бизнеса предпочла обществу мужчин компанию подруг. За несколько часов публикация набрала более 21 тысячи лайков.12 Янв 2020 в 11:34 PST