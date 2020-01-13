Звезда сериала Универ Анна Хилькевич пожаловалась на недоброжелателей. Артистка устала от хамства в Интернете.

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич пожаловалась нанедоброжелателей. Артистка устала от хамства в Интернете.По словам Анны, травля знаменитостей в Сети сегодняпереходит все границы. У обывателей закрепилось ошибочное мнение, что публичныйчеловек готов терпеть даже самые оскорбительные слова в свой адрес."Под моими постами или публикациями моих коллег можно поройпрочитать такое, что кожа дыбом встает. Не конструктивная критика, не критика,а просто вседозволенность, унижения и оскорбления личного характера отабсолютно незнакомых людей. Как так то? За что? За то, что мы просто есть и онипериодически видят нас? Чего эти люди пытаются добиться? Для чего им это?Получить внимание? Оскорбить незнакомого им человека? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – поведала звездасериала "Универ" в личном "Инстаграм".Хилькевич отметила, что знаменитости ведут страницы всоцсетях с разными целями, например, для общения с поклонниками, однако никтоне хочет становиться мишенью для травли. Когда Анна видит гадости о себе или о близких в Интернете, у нее появляется естественное желание отплатитьзлопыхателям той же монетой, но артистка не решается.9 Янв 2020 в 10:04 PSTЗвездаотметила, что хамство в Сети сталодля россиян нормой. Хилькевич считает это признаком недоразвитости."И у меня складывается впечатление, что хейта становитсябольше на просторах интернета. И это наводит на мысль, что пора задуматься.Всем. То, что в нашей стране нарушение личных границ особенно заметно – и этоплохой признак! Признак определенной неразвитости", – высказалась звездаПосле Анна Хилькевич отметила, что меняться – это хорошо,тем более в лучшую сторону. Артистка еще раз призвала народ прекратить делатьиз интернет-общения "помойку".