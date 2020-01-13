Звезда сериала Универ Анна Хилькевич пожаловалась на
недоброжелателей. Артистка устала от хамства в Интернете.
Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич пожаловалась на
недоброжелателей. Артистка устала от хамства в Интернете.
По словам Анны, травля знаменитостей в Сети сегодня
переходит все границы. У обывателей закрепилось ошибочное мнение, что публичный
человек готов терпеть даже самые оскорбительные слова в свой адрес.
"Под моими постами или публикациями моих коллег можно порой
прочитать такое, что кожа дыбом встает. Не конструктивная критика, не критика,
а просто вседозволенность, унижения и оскорбления личного характера от
абсолютно незнакомых людей. Как так то? За что? За то, что мы просто есть и они
периодически видят нас? Чего эти люди пытаются добиться? Для чего им это?
Получить внимание? Оскорбить незнакомого им человека? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – поведала звезда
сериала "Универ" в личном "Инстаграм".
Хилькевич отметила, что знаменитости ведут страницы в
соцсетях с разными целями, например, для общения с поклонниками, однако никто
не хочет становиться мишенью для травли. Когда Анна видит гадости о себе или о близких в Интернете, у нее появляется естественное желание отплатить
злопыхателям той же монетой, но артистка не решается.
9 Янв 2020 в 10:04 PST
Звездаотметила, что хамство в Сети стало
для россиян нормой. Хилькевич считает это признаком недоразвитости.
"И у меня складывается впечатление, что хейта становится
больше на просторах интернета. И это наводит на мысль, что пора задуматься.
Всем. То, что в нашей стране нарушение личных границ особенно заметно – и это
плохой признак! Признак определенной неразвитости", – высказалась звезда
После Анна Хилькевич отметила, что меняться – это хорошо,
тем более в лучшую сторону. Артистка еще раз призвала народ прекратить делать
из интернет-общения "помойку".