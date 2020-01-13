Для многих россиян имя украинки Виталины Цымбалюк-Романовской стало притчей во языцех. Одни считают, что она посвятила лучшие годы Армену Джигарханяну и благодарят ее за подвиг самопожертвования. Другие же думают, что киевская пианистка якобы обобрала известного актера, поэтому мечтают увидеть ее в самодеятельности можайской женской колонии. Теперь для пересудов появился новый повод.

Для многих россиян имя украинки Виталины Цымбалюк-Романовской стало притчей во языцех. Одни считают, что она посвятила лучшие годы Армену Джигарханяну и благодарят ее за подвиг самопожертвования. Другие же думают, что киевская пианистка якобы обобрала известного актера, поэтому мечтают увидеть ее в самодеятельности можайской женской колонии. Теперь для пересудов появился новый повод.На официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы появилось сообщение, что некое ООО ПКФ "Орди" и Юрий Растегин подали в Кунцевский районный суд иски к Виталине Цымбалюк-Романовской "о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору". Как говорят, они могут быть связан с вопросами денежных средств Армена Джигарханяна. В настоящее время оба документа зарегистрированы и находятся на рассмотрении у судьи."Дни.ру" обратились за комментарием к ответчику по этому иску. "О том, что против меня опять что-то затевается, я узнала от вас, – призналась Виталина Викторовна. – Официально ко мне никто не обращался. Я должна проконсультироваться со своим адвокатом и понять дальнейшие шаги. После этого смогу говорить что-то более конкретно"."В браке с Джигарханяном, с его ведома и в его присутствии, мной были взяты несколько кредитных обязательств, которые были оформлены на меня – Армену Борисовичу кредиты не давали по состоянию здоровья, – продолжает. – Основной кредит "Сбербанку" я закончила выплачивать осенью, а эти заявления поступили, очевидно, по распискам. Это лишь подтверждает то, что я не только ничего "не украла", а то, что от брака с Джигарханяном у меня остались преимущественно долговые обязательства. Так что смею всех уверить, что моя совесть чиста, что все обвинения в мой адрес безосновательны".Кроме того, на сайте Федеральной службы судебных приставов размещен акт по делу об административном правонарушении от 25. 12 .2019. Если верить этому документу, то киевская пианистка должна заплатить 1000 рублей штрафа. Правда, сама Виталина Цымбалюк-Романовская, уверяет, что погасила эту задолженность перед государством и готова показать чек.