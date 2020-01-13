Появились новые подробности относительно инцидента, в котором сильно пострадала модель Ксения Пунтус. Ее обнаружили под окнами квартиры Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова. Выяснилось, что в доме, помимо пары, был третий человек, а сама модель до страшного события боролась с тяжелым недугом.
<a href="https://33live.ru/novosti/13-01-2020-u-razbivshejsya-lyubovnicy-vnuka-mixalkova-obnaruzhili-strashnuyu-bolezn.html" target="_blank">У разбившейся любовницы внука Михалкова обнаружили страшную болезнь</a> - Появились новые подробности относительно инцидента, в котором сильно пострадала модель Ксения Пунтус. Ее обнаружили под окнами квартиры Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова. Выяснилось, что в доме, помимо пары, был третий человек, а сама модель до страшного события боролась с тяжелым недугом.
[url=https://33live.ru/novosti/13-01-2020-u-razbivshejsya-lyubovnicy-vnuka-mixalkova-obnaruzhili-strashnuyu-bolezn.html]У разбившейся любовницы внука Михалкова обнаружили страшную болезнь[/url] - Появились новые подробности относительно инцидента, в котором сильно пострадала модель Ксения Пунтус. Ее обнаружили под окнами квартиры Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова. Выяснилось, что в доме, помимо пары, был третий человек, а сама модель до страшного события боролась с тяжелым недугом.