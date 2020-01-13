Появились новые подробности относительно инцидента, в котором сильно пострадала модель Ксения Пунтус. Ее обнаружили под окнами квартиры Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова. Выяснилось, что в доме, помимо пары, был третий человек, а сама модель до страшного события боролась с тяжелым недугом.

Появились новые подробности относительно инцидента, в котором сильно пострадала модель Ксения Пунтус. Ее обнаружили под окнами квартиры Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова. Выяснилось, что в доме, помимо пары, был третий человек, а сама модель до страшного события боролась с тяжелым недугом.13 Июн 2019 в 8:10 PDTМатериал дополняется