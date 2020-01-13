Основная версия пожара – неправильная эксплуатация отопительной печи

Утром 12 января в деревне Арефино Камешковского района вспыхнул частный жилой дом на площади 90 кв.м. В результате пожара были найдены тела двоих погибших, сообщает МЧС России по Владимирской области.Пожарные прибыли на место в 10.36, а уже в 11.09 им удалось потушить пламя. Как позднее выяснилось, о пожаре сообщили лишь тогда, когда дом уже во всю полыхал. В ликвидации горения приняли участие 15 спасателей и 5 машин.Личности погибших устанавливаются. Также выясняются причины возгорания. Основная версия – неправильная эксплуатация отопительной печи.