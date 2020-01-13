Принять участие в забеге могли все желающие, имеющие подходящий костюм

Во Владимире 12 января прошёл традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек, в котором, по информации мэрии, приняли участие около 3 тысяч человек. Ежегодные соревнования стали уже девятыми для города.Принять участие в забеге могли все желающие, имеющие подходящий костюм. Деды и Морозы и Снегурочки пробежали 600 метров от Золотых ворот до Соборной площади, где их ждало вознаграждение, поздравление от официального владимирского Деда Мороза, а также главы города Ольги Деевой и сити-менеджера Андрея Шохина.Каждый участник забега получил памятные сертификаты, а победителей в различных номинациях наградили ценными призами и медалями:Номинация «Самый быстрый Дед Мороз»:1 место — Дмитрий Скороход;2 место — Максим Мельников;3 место — Дмитрий Морозов.Номинация «Самая быстрая Снегурочка»:1 место — Анна Седых;2 место — Дарья Шпагилева;3 место — Диана Кулакова.Номинация «Самый опытный Дед Мороз»Анатолий Митрофанов;Виктор Бубнов.Номинация «Самая опытная Снегурочка»:Елена Смирнова.Номинации «Самый нарядный Дед Мороз»:Ярослав Скичко.Номинация «Самая нарядная Снегурочка»:Алена Некрасова.Номинация «Самый юный Дед Мороз»:Мирон Ионов.Номинация «Самая юная Снегурочка»:Ульяна Купцова.Номинация «Самая Снежная семья»:Разумовские;Гончаровы;Крайновы;Царегородцевы.