Цифровой видеосервис Wink представляет эксклюзивные премьеры, которые зрители увидят в январе.

Цифровой видеосервис Wink представляет эксклюзивные премьеры, которые зрители увидят в январе: документальной проект о России девяностых журналиста, писателя и главного редактора Esquire Сергея Минаева, эротический триллер «Преступить черту» c Марио Касасом в главной роли, биографическая драма о легендарном музыканте Дэвиде Боуи и другие новинки мирового кинематографа. Документальной проект о России «Девяностые» (2020) — многосерийный фильм-антология, который создают основатели и продюсеры студии Line Up Данила Шарапов (Mediaslovo) и Дмитрий Литвинов (Planeta Inform). Автор и ведущий проекта — журналист, писатель и главный редактор Esquire Сергей Минаев. Сериал состоит из нескольких тематических блоков, каждый из которых посвящен самым важным темам эпохи: политике, телевидению и рекламе, музыке и ночной жизни. В основу документального сериала легли личные дневники, аудио- и видеозаписи, редкие архивные документы, а также двести интервью участников событий невероятного десятилетия. Первый фильм «Мумий Тролль. Морская» уже доступен для просмотра в видеосервисе Wink, он посвящен выпуску революционного музыкального альбома, который изменил представление о рок-музыке. Эротический триллер «Преступить черту» (Cross the Line, 2020) снял Давид Виктори — каталонский режиссер, автор фантастического короткометражного фильма «Ноль». После смерти отца Дани решил отправиться в кругосветное путешествие. Накануне поездки судьба сводит его с загадочной и чувственной красавицей Милой, но романтическая идиллия оборачивается кошмаром: в отношения влюбленных вторгается сжигаемый ревностью бывший возлюбленный Милы. Встреча, которая грозила Дани смертельной опасностью, приводит к шокирующим для героя последствиям. Главную роль в фильме исполнил Марио Касас.Британо-канадская биографическая драма о легендарном музыканте «Дэвид Боуи. Человек со звезды» (Stardust, 2020) рассказывает о первом визите Дэвида Боуи в США в 1971 году. Эта поездка вдохновила молодого британского исполнителя на создание одного из самых ярких образов поп-культуры — культового альтер эго Зигги Стардаста. В роли Боуи снялся британский поэт, музыкант и актер Джонни Флинн, также в фильме сыграли американская актриса Джена Мэлоун и стендап-комик Марк Мэрон. Премьера кинокартины в Wink состоится 21 января 2021 года. Сюжет скандинавского драматического триллера «Глубокое погружение» (Breaking Surface, 2020) разворачивается вокруг двух сестер, которые отправились в Норвегию для занятий зимним дайвингом. Однако погружение превращается в отчаянную гонку со временем, когда одна из сестер оказывается в ловушке на дне океана из-за падающих со скал камней. Фильм понравится любителям кинокартин о выживании в экстремальных условиях: «127 часов», «Эверест», «Санктум» или «Изгой».Любителей комедийного жанра Wink порадует двумя новинками: актуальный юмор из Италии «Локдаун по-итальянски» (Lockdown all italiana, 2020) про любовников, которые застряли дома на карантине именно в тот момент, когда собрались уйти от своих супругов; и отечественная драмеди «Вечер шутов, или Серьезно с приветом»(2020) о том, как новогодний праздник меняет судьбы разных людей. В главных ролях — Юлия Александрова, Алиса Гребенщикова и Кирилл Кяро. Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.