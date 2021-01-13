Количество медицинских работников из Владимирской области, которые получат медаль в 2021 году пока не уточняется.

Во время первого в 2021 году брифинга по текущей ситуации с коронавирусом замгубернатора Сергей Шевченко ответил на вопрос журналистов о потенциальных претендентах на медаль «За медицинскую доблесть».«Сейчас во Владимирской области формируются списки медиков, достойных новой награды. Ждём предложений от главврачей и общественности. Готовятся расчёты для выплат, предусмотренных законом», - рассказал куратор социального блока.Количество медицинских работников, которые получат медаль в 2021 году пока не уточняется.Напомним, что в декабре депутаты Заксобрания учредили награду для медиков, которые отличились на посту, в том числе и при борьбе с коронавирусом.