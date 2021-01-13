Новогодние подарки для детей медиков и детей из реабилитационных центров и детдомов. Акция "Мывместе" проходила в области все каникулы и продолжится до конца января.

Новогодниеподарки для детей медиков и детей из реабилитационных центров и детдомов. Акция "Мывместе" проходила в области все каникулыи продолжится до конца января.Волонтёры из различных общественных объединений и организаций : "Здоровое поколение", молодёжка ОНФ, Доброштаб, областного комитета по делам молодёжи - работали все праздники, чтобы сделать немного счастливее жизнь людей. Новогодние волшебники приходили в дома к детям с ограниченными возможностями, чтобы подарить им немного счастливых минут. Волонтеры работали с утра до вечера. В праздники количество выездов достигало до 60 в день.Светлана Георгиева, руководитель регионального штаба #Мывместе:- Работа прошла огромная. Мы получили 1100 федеральных подарков. Вот сейчас вы видите только маленькую часть из них, то что осталось. Мы поздравили 702 ребенка врачей, мы поздравили детей из детских домов, мы поздравили детей из реабилитационных центров и сейчас все это продолжается.