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НАПЕРЕКОР БЕДЕ Потерявшая руку Ольга Дейкина
из Владимира стала спортсменкой
ВОЛНА НЕ СПАДАЕТ Во Владимирской области резко сократилось количество тестов на коронавирус
БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ Владимир становится "Городом добрых людей"
СЛОВО ТОЖЕ ЛЕЧИТ Владимирский писатель Марк Фурман подарил свои книги врачам
ХУДОЖНИК ВО ВСЕМ Владимирский телеоператор Алексей Кандалов открыл свою первую выставку в качестве художника