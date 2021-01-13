Спасибо врачам... Известный владимирский писатель Марк Фурман передал несколько сот экземпляров своей новой книги владимирским медикам.

Спасибо врачам... Известный владимирский писатель Марк Фурман передал несколько сот экземпляров своей новой книги владимирским медикам. Марк Айзекович, сам, к слову , Заслуженный врач России и кандидат медицинских наук, недавно в тяжелой форме переболел коронавирусом , за его жизнь боролись врачи инфекционного госпиталя областной клинической больницы.Марк Фурман, писатель:- В эти дня вся страна и наш Владимир с тысячами врачей и медработников борется с коронавирусом. Подлинный героизм и патриотизм они проявляют, не жалея сил и времени, сменив домашний уют на многосуточные дежурства в больницах, клиниках и госпиталях. Моя последняя книга "Мужчинам и дамам после пятидесяти - живите долго" вышла в издательстве транзит в прошлом году.///00.36 И вот я осознал, что значительную часть ее тиража в знак благодарности и уважения надо передать тем, кто находится на переднем фронте борьбы с тяжелой и опасной инфекцией.Книги доставили в областную клиническую больницу и сегодня утром распределили между другими медучреждениями Владимира. Главврач ОКБ Владимир Безруков поблагодарил писателя за заботу. В инфекционном госпитале областной больницы сейчас проходят лечение 150 пациентов с КОВИД-19, сюда доставляют самых тяжелых больных , нуждающихся в искусственной вентиляции легких. С учетом мест в реанимации, на текущий момент в госпитале тридцать свободных коек. При этом , поскольку инфекционное отделение было открыто на базе хирургического корпуса ОКБ, многие пациенты сейчас не могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь и ждут окончания пандемии. По словам Владимира Безрукова, в прошлом году было проведено лишь шестьдесят процентов от запланированных операций, но главврач областной клинической больницы надеется, что к весне ситуацию удастся переломить.Владимир Безруков, главврач ОКБ:- К сожалению, пока мы не можем уверенно говорить о том, что мы достигли некой стабилизации в этой ситуации - продолжает поступать большое количество пациентов , причем пациентов и в тяжелом состоянии, требующих иногда и реанимационных мероприятий и какого-то кардинального перелома пока на мой взгляд не произошло. Я надеюсь, что ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию и через пару месяцев будем говорить о том, что всё-таки очередную волну мы преодолели.