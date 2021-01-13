Ни одно учреждение системы образования не ушло на карантин по Covid-19.

По информации департамента образования, после новогодних каникул коронавирусом во Владимирской области болеет 81 педагог, что составляет 1% от их общей численности.«Количество значительно снизились. Для примера – до Нового года ковидом болели более 200 человек», - отметила директор департамента образования Ольга Беляева во время первого в 2021 году брифинга по ситуации с коронавирусом во Владимирской области.Ольга Александровна добавила, что на 12 января Covid-19 диагностирован у 60 школьников. Для сравнения, до новогодних каникул количество инфицированных учащихся составляло – 236.«Среди дошкольников – в конце 2020 года болели 57 детей, сейчас – 7. Среди студентов, получающих среднее профессиональное образование, заболеваемость также упала. Перед каникулами болело 76 человек, сейчас – чуть больше 30», - уточнила глава ведомства.Во Владимирской области нет ни одного детского сада или школы, которые находились бы на карантине по коронавирусу. Единственная группа, 21 человек в селе Павловское Суздальского района, сидит на карантине по ОРВИ. Студенты продолжают обучение в смешанном режиме. Практика проходит в очном формате, теоретические занятия в дистанционном.