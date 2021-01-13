Мера коснётся более 25 тысяч семей региона. Получатели получат соответствующие уведомления.

До 1 апреля во Владимирской области продлён беззаявительный порядок переоформления жилищных субсидий. Гражданам, у которых срок предоставления выплат истекает до 1 апреля 2021 года, эта мера поддержки продлевается автоматически в беззаявительном порядке. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.«По истечении беззаявительного срока, при последующем обращении, будет сделан перерасчёт размера выплаченных сумм на основании сведений, представленных жителями», - уточнили в департаменте социальной защиты населения.Мера коснётся более 25 тысяч семей региона. Получатели получат соответствующие уведомления.Как сообщает Белый дом, в 2020 году поддержкой воспользовались более 51,1 тысячи семей, что составляет 8,6%. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 1 млрд рублей.