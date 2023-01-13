У Игоря Николаева новый период в жизни.

У Игоря Николаева новый период в жизни.Знаменитый усач российской эстрады после развода с Наташей Королевой нашел счастье в объятиях Юлии Проскуряковой. Связывала их не только семья, но и работа, ведь супруги частенько пели вместе. Однако идиллия Игоря Николаева с молодой женой оказалась не вечной.В прошлом году поклонники заметили разрыв супругов – в карьерном плане: дуэты музыканта с женой в конце концов сошли на нет, а ей на замену в конце концов пришла более молодая певица Люся Чеботина, с которой он как раз в 2022-м году появился на публике. Именно с ней артист спел свою новую композицию под названием "Синий ветер, белый лен".Вот такой вот интересный и полный новых открытий выдался у Игоря Николаева прошлый год. После всех этих событий музыкант в своем микроблоге решил рассказать о новой жизни – в "неизвестном и непредсказуемом" 2023-м, который только-только наступил."Что ж, будем жить, любить и надеяться на лучшее! Счастья, любви, мира и благополучия в Новом году!", – поделился своими мыслями с поклонниками артист.Свои слова он сопроводил песней "12 дней" в своем исполнении, которую, как оказалось, очень любят россияне – именно об этом они и сообщили ему в комментариях."Нас обвенчает наскоро сказочная метель с первого по тринадцатое и навсегда теперь", – пропел Игорь Николаев.