Квартиры стали меньше, но кухни – больше.

Квартиры стали меньше, но кухни – больше.В минувшем году покупатели отдавали предпочтение квартирам с рациональными планировками, достаточным местом для хранения вещей и возможностью организовать личное пространство. О самых популярных планировках рассказал застройщик «СМУ-6 Инвестиции».Общая площадь сократилась.Главным трендом стало сокращение общей площади приобретаемой квартиры. Покупатели в 2022 году внимательно следили за бюджетом и не были готовы переплачивать за лишние «квадраты». В связи с этим особо был востребован формат «евро», предполагающий объединение нескольких комнат в одну зону.Формат «евро» позволил объединить кухню и гостиную, значительно увеличив пространство. В помещении стало достаточно места не только для готовки и приема пищи, но и для общения с родными.Место для хранения.Оптимизация площади квартиры сделала особенно важным наличие места для хранения вещей. Поэтому в 2022 году стабильным спросом пользовались лоты с гардеробными, где можно хранить не только одежду, но и игрушки, а также сезонные вещи, например, украшения к Новому году.Личная спальня.Несколько лет назад на московский рынок новостроек пришел новый тренд – мастер-спальня, который окончательно закрепился в 2022 году. Это максимально личное пространство, комфортное и тихое. Мастер-спальню отличает наличие дополнительного санузла, а также хорошая звукоизоляция.Много света.Еще один тренд 2022 года – окна увеличенной площади. Панорамное остекление превращает квартиру в светлое и уютное пространство, что особенно важно темными осенними и зимними вечерами.Кроме того, большие окна в квартирах визуально расширяют пространство, а на высоких этажах – гарантируют великолепные виды.Два уровня жизни.В минувшем году также вырос спрос на квартиры с двумя уровнями. Раньше такие лоты предлагались только в элитных проектах, но сейчас появились и в новостройках класса «комфорт» и «бизнес».Двухуровневые квартиры очень удобно делить на зоны. Например, переместив личные комнаты на второй уровень, первый этаж можно грамотно обустроить под общее пространство – гостиную и кухню.