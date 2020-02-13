Святой Валентин Римский, ставший символом праздника Дня всех влюбленных, стал жертвой многочисленных мифов и легенд, с помощью которых его пытаются выставить едва ли не покровителем однополых отношений. Как дела обстоят на самом деле разобрались Дни.ру.
Святой Валентин Римский, ставший символом праздника Дня всех влюбленных, стал жертвой многочисленных мифов и легенд, с помощью которых его пытаются выставить едва ли не покровителем однополых отношений. Как дела обстоят на самом деле разобрались "Дни.ру".
Святой покровитель однополых браков?
Черная легенда о том, что женил мужчин с
мужчинами, то есть был едва ли не первопроходцем в деле признания однополых
браков, возникла, судя по всему, из поверхностного толкования истории его
жизни.
Будучи полковым врачом и священником в армии он, разумеется, находился преимущественно
в мужском обществе. На основании этого факта делается смелое предположение,
дескать христианин разлагал дисциплину в римских легионах и потворствовал
содомии.
За годы жизни церковный канон претерпел значительные изменения –
менялось представление о допустимости женщин-священников, браке для служителей
Церкви и многие другие вопросы. Однако негативное отношение к сексуальной связи
людей одного пола всегда оставались негативными. Поэтому ссылка на
предположение, что в те времена нравы были свободнее, тут работать не может.
В таком случае возникает логичный вопрос – откуда же тогда
римские легионеры брали себе невест. Тут надо понимать, что стояла армия не
посреди азиатской пустыни или германских лесов. Обыкновенно войска квартировались
в городах, причем годами. Это давало солдатам прекрасную возможность
знакомиться с девушками, влюбляться в них и мечтать о семейной жизни.
Именно страх того, что размягчившийся от счастливого быта и
обросший женой и детьми солдат станет плохим воином, заставил императора
Клавдия II запретить легионерам жениться. Брак в те времена, и с точки
зрения христиан, и с точки зрения язычников, однозначно понимался как союз
мужчины и женщины, поэтому никаких иных толкований запрета быть просто не
может.
Современная интерпретация
Тем не менее, святой-покровитель однополых отношений
оказался настолько привлекательной фигурой, что на зияющие дыры этой версии
многие старательно закрывают глаза. Для западных стран это выгодно, поскольку помогает
местным коммерсантам – а именно они являются главными проповедниками праздника
Всех влюбленных – расширять свою аудиторию и продвигать свои товары с помощью
крайне модных ныне идей толерантности.
В России у многих тоже есть резоны выставлять дело так,
будто святой Валентин женил геев. Предположить так – естественная реакция на не
до конца понятную кампанию, ведущуюся на Западе. Дескать, иностранца с чуждыми
нам ценностями в обертке от романтического праздника пытаются навязать нам
страшные вещи.
Скепсис в отношении Дня святого Валентина понятен. Тем более,
что церковным праздником он не является ни у православных, ни даже у католиков.
Однако сам святой, несмотря на крайне скудные сведения о его жизни и большое
число более поздних легенд, . И перекладывать вину за
создание непонятного праздника, вызывающего у некоторых приверженцев
традиционного жизненного уклада негативные эмоции, с коммерсантов на мученика,
было бы неправильно.