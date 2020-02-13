Святой Валентин Римский, ставший символом праздника Дня всех влюбленных, стал жертвой многочисленных мифов и легенд, с помощью которых его пытаются выставить едва ли не покровителем однополых отношений. Как дела обстоят на самом деле разобрались Дни.ру.

Святой Валентин Римский, ставший символом праздника Дня всех влюбленных, стал жертвой многочисленных мифов и легенд, с помощью которых его пытаются выставить едва ли не покровителем однополых отношений. Как дела обстоят на самом деле разобрались "Дни.ру".Святой покровитель однополых браков?Черная легенда о том, что женил мужчин смужчинами, то есть был едва ли не первопроходцем в деле признания однополыхбраков, возникла, судя по всему, из поверхностного толкования истории егожизни.Будучи полковым врачом и священником в армии он, разумеется, находился преимущественнов мужском обществе. На основании этого факта делается смелое предположение,дескать христианин разлагал дисциплину в римских легионах и потворствовалсодомии.За годы жизни церковный канон претерпел значительные изменения –менялось представление о допустимости женщин-священников, браке для служителейЦеркви и многие другие вопросы. Однако негативное отношение к сексуальной связилюдей одного пола всегда оставались негативными. Поэтому ссылка напредположение, что в те времена нравы были свободнее, тут работать не может.В таком случае возникает логичный вопрос – откуда же тогдаримские легионеры брали себе невест. Тут надо понимать, что стояла армия непосреди азиатской пустыни или германских лесов. Обыкновенно войска квартировалисьв городах, причем годами. Это давало солдатам прекрасную возможностьзнакомиться с девушками, влюбляться в них и мечтать о семейной жизни.Именно страх того, что размягчившийся от счастливого быта иобросший женой и детьми солдат станет плохим воином, заставил императораКлавдия II запретить легионерам жениться. Брак в те времена, и с точкизрения христиан, и с точки зрения язычников, однозначно понимался как союзмужчины и женщины, поэтому никаких иных толкований запрета быть просто неможет.Современная интерпретацияТем не менее, святой-покровитель однополых отношенийоказался настолько привлекательной фигурой, что на зияющие дыры этой версиимногие старательно закрывают глаза. Для западных стран это выгодно, поскольку помогаетместным коммерсантам – а именно они являются главными проповедниками праздникаВсех влюбленных – расширять свою аудиторию и продвигать свои товары с помощьюкрайне модных ныне идей толерантности.В России у многих тоже есть резоны выставлять дело так,будто святой Валентин женил геев. Предположить так – естественная реакция на недо конца понятную кампанию, ведущуюся на Западе. Дескать, иностранца с чуждыминам ценностями в обертке от романтического праздника пытаются навязать намстрашные вещи.Скепсис в отношении Дня святого Валентина понятен. Тем более,что церковным праздником он не является ни у православных, ни даже у католиков.Однако сам святой, несмотря на крайне скудные сведения о его жизни и большоечисло более поздних легенд, . И перекладывать вину засоздание непонятного праздника, вызывающего у некоторых приверженцевтрадиционного жизненного уклада негативные эмоции, с коммерсантов на мученика,было бы неправильно.