Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова представила прогноз погоды в столичном регионе на ближайшие выходные. Синоптики считают, что конец недели отметится аномальным ..

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова представила прогноз погоды в столичном регионе на ближайшие выходные. Синоптики считают, что конец недели отметится аномальным теплом, сообщает .Позднякова рассказала, что суббота будет ясной и солнечной. При этом атмосферное давление повысится. Дневная температура воздуха составит около +1+2 градусов. При этом ночи будут холодными: от -3 до -5 градусов. А на следующей неделе начнутся осадки – ночью будет идти снег, а днем – дождь со снегом.