На заводе Русский хром 1915 в Первоуральске в четверг прогремел взрыв. Трое человек пострадали, сообщает Известно, что среди них было двое женщин и один мужчина. Они получили серьезные ожоги ..

На заводе "Русский хром 1915" в Первоуральске в четверг прогремел взрыв. Трое человек пострадали, сообщаетИзвестно, что среди них было двое женщин и один мужчина. Они получили серьезные ожоги около 80% тела и были госпитализированы в больницу. По предварительным данным, взрыв произошел на одной из подстанций цеха из-за короткого замыкания. В настоящее время следователи общаются с очевидцами инцидента и выясняют все обстоятельства произошедшего.