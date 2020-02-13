В американской школе.
Училка:
- Дети, кто ответит мне на вопрос, может идти домой. Итак, чьи это слова - "не спрашивай, что твоя страна может дать тебе, а спроси себя, что ты можешь дать своей стране.".
Один мальчик (типа так американский Вовочка) тянет руку, но учительница просит ответить тоже поднявшую руку девочку.
Девочка говорит:
- Это сказал Кеннеди!
Училка:
- Молодец, иди домой.
Мальчик очень зол, он хочет домой.
Училка:
- А кто сказал эти слова:
"Деньги - основа стабильности"
Пацан изо всех сил тянет руку, но спрашивают другую девочку.
Девочка:
- Это сказал Франклин.
Училка:
- Умница, можешь идти.
Мальчик (зло):
- И когда эти сучки заткнутся!?
Училка (гневно):
- Кто это сказал?!
Мальчик:
- Клинтон. И я пошел домой.
еще анекдот!