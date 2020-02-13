13.02.2020

2020-02-13 10:00:04

Первая в области криптокабина появится в Муроме

Криптокабина откроется в муромском многофункциональном центре и будет считывать биометрические данные, сообщает «Муромский меридиан». Прежде оформлением загранпаспортов нового образца занимался отдельный сотрудник МФЦ. Он фотографировал и сканировал паспорт. А теперь снимать отпечатки пальцев в криптокабине можно будет самостоятельно.